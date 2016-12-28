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Общество

Фото с сайта www.novayagazeta.ru

28.12.2016

Последний рейс журналиста

Катастрофа самолёта ТУ-154 над Чёрным морем больно отозвалась в сердцах жителей...

Фото с сайта liveinternet.ru Фото из архива Молодёжного центра и Сергея Иванова

23.12.2016

Не дают видеться с внуком…

Фото из архива Лидии Голополосовой

23.12.2016

Первый секретарь

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21.12.2016

Джон, сын Соломона

Фото Татьяны Воротынцевой

16.12.2016

Дед Мороз приглашает за сказкой

Город

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28.12.2016

Дом с щербатым фасадом

Не умеем мы защищать свои права. Всё надеемся, что большие люди где-то там, наверху,...

Фото из семейного архива В.К. Зюсько

28.12.2016

Коттеджи на Яграх: от расцвета к закату

Агитбригада «Северянка» и Александр Масляков в телецентре «Останкино». Москва, 1974 год. Фото из архива автора

28.12.2016

КВН и «Северянка»

Машинисты блочной системы управления следят за работой котлов. Скучать не приходится: звонки из других цехов тут раздаются каждые несколько минут. Фото автора

28.12.2016

Да будет свет! И тепло

23.12.2016

Аварийная погода

Спорт

Фото из семейного архива Арутюна Асланяна

28.12.2016

Победная «Бабочка» для Арутюна

Надо же такому случиться, что с 13-летним Арутюном Асланяном мы встретились как раз...

Слева направо — энтузиасты на родной трассе: Александр Распутин, Василий Лукин, Анатолий Пономарёв, Игорь Федькушов, Вячеслав Редкозуб. Фото из архива Василия Лукина

16.12.2016

Любят кататься — любят и трассу чистить

Фото автора

16.12.2016

От лампочек до трибун

15.12.2016

Точный удар для победы

Слева направо: О. Сержант, Т. Травников, А. Хвиюзова, Ф. Носенко и С. Иевлева. Фото из архива федерации пулевой стрельбы Северодвинска

15.12.2016

Отстреляли на двойной триумф

Культура

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23.12.2016

Где это мы? На «Больших танцах»!

18 декабря, вечер воскресенья. В холле НТЦ «Звёздочка» толпятся школьники. Девушки...

В. Шевельков на радиостанции «Модерн-Северодвинск». Фото Натальи Казнины

16.12.2016

Шевельков рассказал, «о чём молчат французы»

Юлия Корельская и её персонажи. Кто только не живёт в библиотеке! Фото автора

16.12.2016

Вагон книг и маленький чемодан

15.12.2016

Соло для неодиноких зрителей

Фото Валентина Капустина

15.12.2016

Вернисаж в «Книжной гавани»